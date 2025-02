Primarul Nicolae Moldovan, prim-vicepresedinte al Asociatiei Oraselor din Romania, la Guvern: Avem incredere ca dialogul va genera si efecte benefice vietii oamenilor pe care-i reprezentam

Asociatia Oraselor din Romania (AOR) face ceea ce e datoare si trebuie sa faca. Reprezinta la toate nivelurile de dialog si decizie interesele de dezvoltare ale comunitatilor locale, ale locuitorilor oraselor reunite in aceasta asociatie. Asta am facut si astazi in cadrul intalnirilor ce le-am avut la nivel de Prim-ministru si ministrii din Guvernul Romaniei. Avem incredere ca dialogul va genera si efecte benefice vietii oamenilor pe care-i reprezentam. Altfel la ce bun?..., a transmis Nicolae ... citește toată știrea