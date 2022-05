Primarul Nicolae Moldovan: Toate strazile, trotuarele si aleile din Beclean si cartierele apartinatoare vor fi modernizate pana in anul 2024!

Primarul Nicolae Moldovan a anunaat ca toate strazile, trotuarele si aleile din Beclean si cartierele apartinatoare vor fi modernizate pana in anul 2024!Este vorba despre 35 km de strazi asfaltate, 33 km de trotuare pavate, 16 km de piste de biciclete, 55 km de iluminat cu LED, spatii verzi amenajate, plantare de arbori ornamentali, yone pietonale cu spatii de joaca."Toate asfaltarile au fost gandite sa fie finantate din surse diferite de finantare, sau esalonat pe fiecare an, in asa fel ... citeste toata stirea