Primarul Paul Stir: In acest an, vom ajunge ca 100% din strazile din comuna sa fie asfaltate!

Autoritatile locale din comuna Caian Mic au in implementare doua proiecte majore de modernizare a infrastructurii rutiere, cu finantare europeana, guvernamentala, in plus fiind promovat si un proiect de asfaltari din bugetul local.Saptamana a debutat in forta, dupa cum ne declara primarul Paul Stir, prin turnarea celui de al doilea strat de asfalt pe strazile cuprinse in proiectul finantat prin AFIR, pe Masura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, ... citeste toata stirea