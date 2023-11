La sediul Aquabis din Bistrita, a fost semnat contractul regional de lucrari CL 12, lotul 2, prin care se va realiza "Extinderea si construirea unor retele noi de apa-canal in Comuna Caianu Mic!". Investitia va insemna, pentru comina Caianu Mic, o statie de pompare apa potabila in localitatea Ciceu-Poieni; extindere retea de distributie apa potabila, in lungime de 22,37 km, in localitatile Caianu Mic, Caianu Mare, Dobric si Ciceu-Poieni; 953 de gospodarii ce vor fi bransate la reteaua de apa ... citeste toata stirea