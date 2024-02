Primarul Romeo Florian si Consiliul Local Lechinta si-au stabilit, pentru anul 2024, cateva obiective de investitii importante care vor contribui la ridicarea standardului de viata pentru comunitatile locale. In primul rand, este vorba de ample lucrari de canalizare ce vor fi efectuate in satele Sangeorzu Nou, Vermes, Chirales si Saniacob, de care vor beneficia in jur de 2500 de cetateni.Canalizarea e o prioritate si o necesitate, afirma primarul Florian. Apoi, se vor continua lucrarile de ... citeste toata stirea