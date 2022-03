Primarul Sorin Avram, la Compania Nationala de Investitii: Am primit o veste buna! Centrul medical intra in licitatie!

Primarul Sorin Avram a fost prezent la Compania Nationala de Investitii pentru a discuta despre proiectele pe care administratia publica locala le are in implementare in cadrul subprogramelor companiei."Avem o veste buna. Avem Ordinul de ministru pentru Centrul medical. In maximun doua saptamani, intra in licitatie acest proiect. Valoarea acestui proiect este de 5,3 milioane lei, aproximativ un milion de euro. Este un obiectiv foarte important pentru comunitate. In acest centru medical, va fi ... citeste toata stirea