Primarul Sorin Hognogi anunta ca doua proiecte majore pentru infrastructura rutiera din comuna Speremezeu vor incepe in perioada urmatoare. "In zilele ce urmeaza incep lucrarile de reabilitare si modernizare a strazilor Ceita, Dumbrava, Valea Hagii, Calea Lata, Valea Irideiului. Se vor asterne 4,6 km de strat asfaltic, proiectul fiind finantat de Compania Nationala de Investitii, subprogramul "Lucrari in Prima Urgenta". Dragi cetateni, am rugamintea sa fiti intelegatori pe parcursul executiei ... citeste toata stirea