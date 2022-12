Primarul Traian Simionca: A fost un an bun, multumesc locuitorilor pentru plata taxelor si impozitelor locale! Avem proiecte importante si pentru 2023!

Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a caracterizat acest an drept unul bun din punct de vedere al investitiilor, dar si financiar."Din punct de vedere financiar, al proiectelor, anul 2022 - chiar daca niciun primar nu este multumit de cat a realizat - pot spune ca a fost unul bun. Sunt multumit de bugetul pe care l-am avut. Vreau sa multumesc locuitorilor comunei pentru plata taxelor si impozitelor. Cand am ajuns primar in Livezile, cota de colectare era la 34%, eram printre cele mai ... citeste toata stirea