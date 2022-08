Primarul Valer Avram, reconfirmat lider al social-democratilor din Magura Ilvei

Deputatul Bogdan Ivan a participat la alegerile din cadrul Organizatiei PSD din Magura Ilvei."Am avut placerea sa ajung in Magura Ilvei, o comuna recunoscuta prin bogatia locurilor si prin omenia oamenilor de aici, unde am continuat cu alegerile pentru organizatiile locale PSD.Pentru modul in care arata astazi comuna, vreau sa il felicit pe primarul si bunul meu prieten Valer Avram. Un om de administratie devotat comunitatii, care a fost reconfirmat in functia de presedinte al organizatiei ... citeste toata stirea