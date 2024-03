Primarul Vladut Purja: Echipamente de ultima generatie pentru atelierul de practica de la Scoala Profesionala Tarlisua!

Primarul comunei Tarlisua, Vladut Purja, anunta ca au fost achizitionate prinele echipamente pentru dotarea atelierului de practica al Scolii Profesionale din localitate. De altfel, educatia a reprezentat o prioritate pentru primarul Purja inca de la inceputul carierei sale in administratie."Inca de la inceputul carierei mele in administratie, investitiile in unitatile de invatamant de la nivelul comunei Tarlisua au fost intotdeauna o prioritate!In primele etape s-a reusit modernizarea ... citește toată știrea