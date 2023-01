Primii pasi pentru infiintarea unei subunitati de pompieri la Teaca!

In sedinta din 18 ianuarie, Guvernul Romaniei a luat nota de transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Comunei Teaca in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Teaca in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Bistrita" al judetului Bistrita-Nasaud (U.M. 0177), pentru a fi construit un sediu in care sa functioneze ... citeste toata stirea