Primul autobuz electric romanesc, pe strazile Bistritei. Primarul Ioan Turc: Salutam faptul ca este un brand autohton! Peste 30 de autobuze electrice vor circula in municipiu

La Bistrita, este testat, timp de doua saptamani, un autobuz 100% electric asamblat in Romania. Prototipul a mai fost in probe la Oradea, Braila, Fagaras, astazi, printre calatori numarandu-se primarul Ioan Turc, fondatorul ATP Group - Mircea Cirt, reprezentanti ai municipalitatii si ai presei.Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a precizat ca se bucura ca avem in domeniul trasnportului public si un brand romanesc. "In conditiile in care Europa si lumea merg spre verde, eu cred ca ... citeste toata stirea