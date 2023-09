Liceul de Muzica "Tudor Jarda" a avut primul sunet de clopotel din noul an scolar, alaturi de directorul Raluca Marginean, de cadrele didactice si de elevi fiind si inspectorul Elena Cimpan."Gandul transmis a fost despre scoala eterna si eternitatea scolii. Altfel spus, despre trecut, prezent si viitor. La trecut, un citat din Tudor Jarda, compozitor cu origini in tinutul Nasaudului si al Bistritei ( tatal, avocat, si bunicul protopop al Bistritei ), care a urmat si cursuri de filosofie, in ... citeste toata stirea