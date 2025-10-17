Editeaza

Problemele primariilor din Bistrita-Nasaud au dat tonul unei propuneri legislative! Modificari la Legea 72/2013 si Codul Fiscal

Sursa: Rasunetul
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:21
15 citiri
Pornind de la problemele cu care se confrunta mai multe primarii din judetul Bistrita-Nasaud si nu numai, parlamentarii social-democrati, printre care se numara deputatul Bogdan Ivan - ministrul Energiei si senatorul Cristian Nicula, au depus la Senat o propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Avocatii cu drept de exercitare a profesiei ar urma sa fie recunoscuti "de drept" ca mediatori. Consiliul de Mediere cere Camerei Deputatilor sa respinga initiativa legislativa
CONSILIUL DE MEDIERE, in calitate de organism autonom de reglementare in domeniul medierii, cu ...
Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Bistrita - Diploma de Excelenta si Premiul III la categoria "Partener Educatie - Industrie" la Gala Inovatiei si Performantei in Invatamantul Dual
La Timisoara, a avut loc Gala Inovatiei si Performantei in Invatamantul Dual, un eveniment national ...
Preasfintitul Parinte Samuel Bistriteanul la hramul Bisericii "Sfanta Cuvioasa Parascheva" din Galatii Bistritei
Marti, 14 octombrie 2025, Preasfintitul Parinte Samuel Bistriteanul, Episcopul-vicar al ...
ActualitateBusinessSportLife Show