Prof. Maria Roman de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean va prelua functia de inspector scolar pentru invatamant profesional si tehnic

Sursa: Rasunetul
Vineri, 22 August 2025, ora 11:34
15 citiri
Prof. Maria Roman de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean va fi cel mai probabil, incepand cu 1 septembrie, noul inspector scolar pentru invatamant profesional si tehnic. Functia a fost vacantata in urma retragerii doamnei Speranta Unciu, ...citește toată știrea

