Prof. Mirela Rus: Atata toamna e in noi!

"Atata toamna!Se prabusesc frunzele,Se elibereaza cerul.AcumSa iubesti!"(Adrian Paunescu, "Acum sa iubesti")Sunt momente de-a lungul anului in care ceea ce vezi depaseste lumescul, cotidianul, ceea ce simti trece dincolo de limitele firesti ale existentei umane, ceea ce percepi este o adevarata revelatie. Se apropie o noapte si o zi in care cerurile se deschid, "se elibereaza", precum spune poetul in versurile de mai sus si, mai mult acum decat altadata, e momentul sa iti lasi inima ... citeste toata stirea