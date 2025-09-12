Editeaza

Profesorul de desen Mihai Hrineac, din Nasaud, a preluat dirigentia la o clasa de ingeri

Sursa: Rasunetul
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 06:56
A inceput noul an scolar. Toti dascalii s-au indreptat spre scoala, nerabdatori sa-si revada scolarii dupa o vacanta bine meritata.

Numai profesorul de desen Mihai Hrineac din Nasaud, si-a facut transferul la o alta scoala din IMPARAEsIA CEREASCA, preluand dirigentia la o clasa de ingeri, unde nu va accepta plata cu ora, ci plata dupa faptele sale de munca prin spiritul frumosului prin arta. Astazi, 11 septembrie 2025, incepand cu ora 13.00, a convocat in sala Capelei, ultima intalnire ...citește toată știrea

