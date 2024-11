Program extins la Serviciile de Evidenta Persoanelor din judet! Vor fi eliberate acte de identitate in preziua si ziua votarii!

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Bistrita-Nasaud informeaza cetatenii judetului ca in scopul asigurarii cadrului necesar desfasurarii in conditii optime a procesului electoral pentru alegerile Presedintelui Romaniei, respectiv pentru Senat si Camera Deputatiilor, Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenta Persoanelor din judet vor adapta programul de lucru cu publicul astfel incat sa se rezolve in mod operativ solicitarile ... citește toată știrea