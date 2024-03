Programul de colectare a deseurilor reciclabile din municipiul Bistrita si localitatile componente pentru luna aprilie 2024

Colectarea de la poarta casei pe 4 fractii a deseurilor generate in judetul Bistrita-Nasaud in zonele de case a fost una din cele mai eficiente masuri pentru cresterea gradului de valorificare a deseurilor reciclabile.Cetatenii au inteles importanta colectarii separate a deseurilor inca din gospodaria proprie, iar efortul lor a contribuit semnificativ la cresterea procentului de valorificare a deseurilor reciclabile, care in anul 2023 a fost in jurul cifrei de 30 %, mult peste media nationala. ... citește toată știrea