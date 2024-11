Programul de colectare a deseurilor reciclabile in municipiul Bistrita in luna decembrie

Curat faci - curat gasesti!! Implica-te si tu in colectarea selectiva a deseurilor si hai sa facem Bistrita-Nasaud un judet mai curat si in luna DECEMBRIE 2024, incepand cu data de 4 DECEMBRIE 2024!In luna DECEMBRIE 2024, programul de colectare a deseurilor reciclabile in municipiul Bistrita este:04 DECEMBRIE - sacul albastru pentru deseurile reciclabile din hartie / carton;11 DECEMBRIE - sacul verde pentru deseurile reciclabile din sticla;18 DECEMBRIE - pubela galbena pentru deseurile ... citește toată știrea