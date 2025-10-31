Editeaza

Programul de colectare a deseurilor reciclabile, in noiembrie, pentru municipiul Bistrita si localitatile componente

Sursa: Rasunetul
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 09:30
In NOIEMBRIE 2025, programul de colectare a deseurilor reciclabile pentru Municipiul Bistrita si localitatile componente incepe din prima saptamana intreaga a lunii.

Vezi programul de colectare a deseurilor reciclabile in municipiul Bistrita si localitatile componente pentru luna NOIEMBRIE 2025:

05 NOIEMBRIE 2025 - pubela albastra pentru deseurile reciclabile din hartie / carton;

12 NOIEMBRIE 2025 - pubela verde pentru deseurile reciclabile din sticla;

19 NOIEMBRIE 2025 - pubela galbena

