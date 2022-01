Proiect de dezvoltare imobiliara pe 15 hectare, in zona Dealul Cocos

Primaria Bistrita va realiza un Plan Urbanistic Zonal pentru o suprafata de 15 hectare din zona Dealul Cocos unde va fi promovat un proiect de dezvoltare imobiliara, unde ar urma sa locuiasca 6-7000 oameni."Acolo urmeaza sa promovam un proiect de dezvoltare imobiliara, primul de dupa 1990 conform, dupa toate standardele. Va fi primul proiect in care se implica Primaria municipiului Bistrita, in sensul in care noi vom pune la dispozitie terenul, vom duce utilitatile si vom intra intr-un fel de ... citeste toata stirea