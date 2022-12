Proiect de peste 485 milioane lei, prin PNRR, la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita: un nou pavilion, aparatura medicala, digitalizare si eficientizare energetica a cladirii principale!

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va dezbate, in sedinta extraordinara, proiectul "Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei cladiri noi" in vederea in vederea depunerii acestuia in cadrul Planul National de Redresare si Rezilienta - Componenta C12 - Sanatate - Investitia 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice - apelul de proiecte competitiv cu beneficiari preselectati - COD APEL: MS-0212.Valoarea totala a proiectului este ... citeste toata stirea