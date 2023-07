Primarul Nasaudului, Dorin Vlasin, asteapta ca, in perioada imediat urmatoare, Compania Nationala de Investitii sa dea ordinul de incepere a lucrarilor pentru Complexul Sportiv Multifunctional. Este un proiect cu o valoare de aproximativ 38 milioane lei, licitatia fiind asjudecata de MIS Grup."In urma cu aproximativ 10 zile am liberat autorizatia de construire si am obtinut toate avizele, s-a finalizat proiectul tehnic si, ulterior, urmeaza sa avem o intalnire la Compania Nationala de ... citeste toata stirea