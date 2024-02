Proiecte majoare de asfaltare a 30 de strazi, la Petru Rares! Un alt proiect de modernizare a 12 strazi, depus la AFIR

Administratia publica locala din Petru Rares deruleaza doua investitii majore in infrastructura rutiera, iar un al treilea proiect a fost deja depus la AFIR in cadrul DR 28 -Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de baza din spatiul rural.In prima etapa, de la bugetul local au fost alocate fonduri pentru asfaltarea a 12 strazi. Drumurile din localitatile Reteag si Bata sunt pregatite pentru turnarea asfaltului, in prezent fiind in executie lucrari la rigole si ziduri de sprijin. Acest ... citește toată știrea