Proiectul Reading for Life al Clubului de lectura #Experientze de la Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare"-editia a V-a

Anul scolar nu se putea incheia la Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" din Bistrita fara Concursul de dictie si "public speaking", organizat in 8 iunie de membrii Clubului de lectura #Experientze, cu sprijinul Primariei Municipiului Bistrita, concurs aflat la editia a V -a.Sectiunea discurs a avut ca tema pentru acesta editie-"Prietenii mei din pandemie", concursul propunandu-si ca in afara de sansa dezvoltarii unor competente de comunicare corecta, fluenta, in public, sa dezvolte si ... citeste toata stirea