PNL si PSD au respins, joi, propunerea USR de a introduce prin Legile Educatiei programul scolar de la 8 la 17, care sa cuprinda o masa calda si sanatoasa la pranz si activitati extrascolare pentru copii, de tipul "Scoala dupa scoala".Introducerea "scolii de la 8 la 17" ar fi impus dezvoltarea infrastructurii scolare in asa fel incat toate scolile din Romania sa poata functiona in viitor intr-un singur schimb, cu program prelungit si doar in cazuri exceptionale sa existe posibilitatea pentru ... citeste toata stirea