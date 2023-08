Ing. Emil Manasturean, directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bistrita-Nasaud (OCPI), considera ca in acest an ar putea fi finalizate lucrarile de cadastru general in comunele Petru Rares, Prundu Bargaului, Ilva Mare si Ilva Mica, inclusiv sa fie inmanate extrasele de carte funciara. In acest moment, documentatiile sunt la stadiul de solutionare a contestatiilor, un proces dificil, pentru ca sunt mii de situatii care cer o rezolvare."Sunt autoritati locale carora nu ai ce ... citeste toata stirea