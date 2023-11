PSD Bistrita compara, intr-un mesaj pe paginaa de facebook, modul in care se deruleaza investitiile in doua orase cu administratie liberala, facand aluzie la declaratiile primarului Ioan Turc care a spus ca Oradea reprezinta un exemplu de buna practica."Inainte de a deveni primar, domnul Turc mergea voios la Oradea sa "se inspire si sa vada modele" care sa fie puse in practica. A ... citeste toata stirea