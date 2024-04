PSD Bistrita: Condamnam vehement practicile corupte care s-au infiltrat in administratia locala

In urma dezvaluirilor recente din presa privind achizitiile imobiliare suspecte ale consilierului primarului Ioan Turc, Raul Ciprian Neamti, condamnam vehement practicile corupte care s-au infiltrat in administratia locala. Este inacceptabil ca un consilier al primarului sa profite de functia sa pentru a obtine beneficii personale prin intermediul firmei sotiei cu un singur angajat, in timp ce bistritenii sunt privati de sansele echitabile in cadrul proceselor de licitatie.Este inacceptabil ... citește toată știrea