PSD cere PNL sa fie responsabil la guvernare

PSD face apel la PNL sa manifeste maturitate politica si sa trateze cu responsabilitate obligatiile pe care le are in calitate de partid aflat la guvernare. Indiferent de mizele si de orgoliile politice pe care le pot avea unii politicieni, un partid aflat la conducerea tarii are obligatia fata de cetateni de a asigura buna functionare a statului si a guvernarii.Asadar, indiferent cat de intensa este competitia electorala, partidele din Coalitia de guvernare au obligatia de a mentine un minim ... citește toată știrea