Pubela verde pentru deseurile reciclabile din sticla se colecteaza miercuri, 12 martie, in municipiul Bistrita si in localitatile componente

DE REEsINUT! PUBELA VERDE pentru deseurile reciclabile din sticla se colecteaza MIERCURI 12 MARTIE 2025 in Municipiul Bistrita si in localitatile componente, fiind a doua saptamana intreaga din luna! Colecteaza si tu selectiv deseurile in gospodaria ta si respecta programul de colectare a acestora! In acest fel, protejam natura si contribuim la un viitor mai bun pentru copiii nostri.IMPORTANT! Daca nu ai primit pubela verde, suna la Dispecerat Supercom - 0263.944, in zilele de luni pana ... citește toată știrea