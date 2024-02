Punti educationale intre Vechiul Constantinopol si Salva

In perioada 12.02 - 16.02.2024, Scoala Profesionala "Tiberiu Morariu" Salva, jud. Bistrita-Nasasud a fost implicata intr-un flux mixt cu stagii de job-shadowing si mobilitate de grup, schimb de grupuri de elevi pe termen scurt, in cadrul Acreditarii Erasmus + din anul al treilea cu numele:"S.T.E.A.M WITH GREEN" avand nr:2023-1-RO01-KA121-SCH-000116618. Scoala care a gazduit stagiile de job-shadowing si schimbul de grupuri de elevi pe termen scurt a fost Scoala Mustafa Aykin Kadikoy, Istanbul, ... citește toată știrea