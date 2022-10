Radu Moldovan: Sper sa predau in septembrie 2024 unui alt social-democrat fraiele judetului Bistrita-Nasaud! Impreuna vom recastiga si redutele pierdute

Emil Radu Moldovan, reales pentru un nou mandat in fruntea PSD Bistrita-Nasaud, a reconfirmat faptul ca nu va mai candida pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, asta pentru ca "trei mandate sunt peste cap". Acesta a precizat ca decizia a fost luata in urma discutiilor avute cu cei din echipa de conducere si cu primarii formatiunii, in opinia sa, Bogdan Gruia Ivan avand toate calitatile pentru a accede in aceasta functie dupa alegerile din 2024."Va asigur ca atat ... citeste toata stirea