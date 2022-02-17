Rata de incidenta a coborat sub 15 la mia de locuitori, in Bistrita! Situatia din fiecare localitate

Joi, 17 Februarie 2022, ora 15:29
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INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 17.02.2022
Rata de infectare Bistrita-Nasaud
7,9 ‰
UAT
Rata de infectare
NEGRILESTI
17,41
CICEU - MIHAIESTI
15,83
MUNICIPIUL BISTRITA
14,95
PETRU RARES
14,88
SILIVASU DE CAMPIE
12,09
CICEU-GIURGESTI
12,04
MILAS
10,92
CETATE
10,08
MONOR
9,25
ORAS BECLEAN
8,54
MATEI
8,2
SINTEREAG
8,17
SIEU-MAGHERUS
7,95
SIEU-ODORHEI
7,48
LIVEZILE
7,36
GALATII BISTRITEI
7,21
SANMIHAIU DE CAMPIE
6, ...citeste toata stirea