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Rata de incidenta a coborat sub 15 la mia de locuitori, in Bistrita! Situatia din fiecare localitate

Sursa: Rasunetul
Joi, 17 Februarie 2022, ora 15:29
9 citiri
INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 17.02.2022

Rata de infectare Bistrita-Nasaud

7,9 ‰

UAT

Rata de infectare

NEGRILESTI

17,41

CICEU - MIHAIESTI

15,83

MUNICIPIUL BISTRITA

14,95

PETRU RARES

14,88

SILIVASU DE CAMPIE

12,09

CICEU-GIURGESTI

12,04

MILAS

10,92

CETATE

10,08

MONOR

9,25

ORAS BECLEAN

8,54

MATEI

8,2

SINTEREAG

8,17

SIEU-MAGHERUS

7,95

SIEU-ODORHEI

7,48

LIVEZILE

7,36

GALATII BISTRITEI

7,21

SANMIHAIU DE CAMPIE

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