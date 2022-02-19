Rata de incidenta a scazut sub 13 la mia de locuitori in Bistrita! Situatia din fiecare localitate

Sambata, 19 Februarie 2022, ora 13:28
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INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE-19.02.2022
Rata de infectare Bistrita-Nasaud6,7‰
UATRATA DE INFECTARE
CICEU - MIHAIESTI15.83
PETRU RARES14.34
MUNICIPIUL BISTRITA12.94
SILIVASU DE CAMPIE12.09
NEGRILESTI10.77
CICEU-GIURGESTI10.62
MILAS9.24
CETATE9.1
ORAS BECLEAN7.51
GALATII BISTRITEI7.21
SIEU-MAGHERUS6.9
URIU6.9
LIVEZILE6.78
SIEU-ODORHEI6.6
BUDESTI6.27
MATEI6.15
CHIUZA5.85
CHIOCHIS5.57
SIEU5.56
MONOR5.4
SINTEREAG5.36
URMENIS5. ...citeste toata stirea