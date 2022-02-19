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Rata de incidenta a scazut sub 13 la mia de locuitori in Bistrita! Situatia din fiecare localitate

Sursa: Rasunetul
Sambata, 19 Februarie 2022, ora 13:28
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Rata de incidenta a scazut sub 13 la mia de locuitori in Bistrita! Situatia din fiecare localitate
Rasunetul
INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE-19.02.2022

Rata de infectare Bistrita-Nasaud6,7‰

UATRATA DE INFECTARE

CICEU - MIHAIESTI15.83

PETRU RARES14.34

MUNICIPIUL BISTRITA12.94

SILIVASU DE CAMPIE12.09

NEGRILESTI10.77

CICEU-GIURGESTI10.62

MILAS9.24

CETATE9.1

ORAS BECLEAN7.51

GALATII BISTRITEI7.21

SIEU-MAGHERUS6.9

URIU6.9

LIVEZILE6.78

SIEU-ODORHEI6.6

BUDESTI6.27

MATEI6.15

CHIUZA5.85

CHIOCHIS5.57

SIEU5.56

MONOR5.4

SINTEREAG5.36

URMENIS5. ...citeste toata stirea
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