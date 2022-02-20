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Rata de incidenta la Bistrita scade sub 12 la mia de locuitori! Magura Ilvei - 0! Situatia din fiecare localitate

Sursa: Rasunetul
Duminica, 20 Februarie 2022, ora 17:10
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INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 20.02.2022

Rata de infectare Bistrita-Nasaud6,14 ‰

UATRata de infectare

PETRU RARES14.34

CICEU - MIHAIESTI14.17

SILIVASU DE CAMPIE12.09

MUNICIPIUL BISTRITA11.83

CETATE8.13

NEGRILESTI7.87

CICEU-GIURGESTI7.79

GALATII BISTRITEI7.61

MILAS7.56

URIU7.43

ORAS BECLEAN6.56

LIVEZILE6.39

CHIUZA6.3

SIEU-MAGHERUS6.28

BUDESTI6.27

MATEI6.15

CHIOCHIS5.94

SIEU-ODORHEI5.72

SIEU5.22

SINTEREAG5.07

BUDACU DE JOS5. ...citeste toata stirea
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