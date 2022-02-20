Rata de incidenta la Bistrita scade sub 12 la mia de locuitori! Magura Ilvei - 0! Situatia din fiecare localitate

Duminica, 20 Februarie 2022, ora 17:10
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INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 20.02.2022
Rata de infectare Bistrita-Nasaud6,14 ‰
UATRata de infectare
PETRU RARES14.34
CICEU - MIHAIESTI14.17
SILIVASU DE CAMPIE12.09
MUNICIPIUL BISTRITA11.83
CETATE8.13
NEGRILESTI7.87
CICEU-GIURGESTI7.79
GALATII BISTRITEI7.61
MILAS7.56
URIU7.43
ORAS BECLEAN6.56
LIVEZILE6.39
CHIUZA6.3
SIEU-MAGHERUS6.28
BUDESTI6.27
MATEI6.15
CHIOCHIS5.94
SIEU-ODORHEI5.72
SIEU5.22
SINTEREAG5.07
BUDACU DE JOS5. ...citeste toata stirea