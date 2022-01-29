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Rata de infectare in municipiul Bistrita a trecut de 17 la mia de locuitori! Situatia din fiecare localitate

Sursa: Rasunetul
Sambata, 29 Ianuarie 2022, ora 13:27
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Rata de infectare in municipiul Bistrita a trecut de 17 la mia de locuitori! Situatia din fiecare localitate
Rasunetul
INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

29.01.2022

Rata de infectare Bistrita-Nasaud9,64 ‰

UATRata de infectare

NEGRILESTI24.83

MUNICIPIUL BISTRITA17.15

PETRU RARES16.76

REBRA16.73

URIU13.79

ORAS BECLEAN11.93

MATEI9.83

SINTEREAG9.29

SIEU-MAGHERUS9.22

ORAS SANGEORZ-BAI9.2

BUDESTI8.53

CETATE8.46

POIANA ILVEI8.15

ORAS NASAUD7.85

LIVEZILE7.73

SILIVASU DE CAMPIE7.71

CICEU - MIHAIESTI7.48

NUSENI7.23

SIEU-ODORHEI7.05

ILVA MARE6.62

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