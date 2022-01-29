Rata de infectare in municipiul Bistrita a trecut de 17 la mia de locuitori! Situatia din fiecare localitate

Sambata, 29 Ianuarie 2022, ora 13:27
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INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
29.01.2022
Rata de infectare Bistrita-Nasaud9,64 ‰
UATRata de infectare
NEGRILESTI24.83
MUNICIPIUL BISTRITA17.15
PETRU RARES16.76
REBRA16.73
URIU13.79
ORAS BECLEAN11.93
MATEI9.83
SINTEREAG9.29
SIEU-MAGHERUS9.22
ORAS SANGEORZ-BAI9.2
BUDESTI8.53
CETATE8.46
POIANA ILVEI8.15
ORAS NASAUD7.85
LIVEZILE7.73
SILIVASU DE CAMPIE7.71
CICEU - MIHAIESTI7.48
NUSENI7.23
SIEU-ODORHEI7.05
ILVA MARE6.62
LECHINTA6. ...citeste toata stirea