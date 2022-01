Rata de ocupare a paturilor destinate pacientilor Covid este de 35,29% in Bistrita-Nasaud!

Ministerul Sanatatii a dat publicitatii rata de ocupare a paturilor destinate tratarii pacientilor infectati cu noul coronavirus. In Bistrita-Nasaud, rata de ocupare este de 35,32%. In preyent, sunt 79 persoane izolate in spitalele din judet.Acest indicator este necesar pentru a stabili scenariul de functionare al scolilor pentru saptamana viitoare.Incepand cu data de 17 ianuarie 2022, in unitatile de invatamant preuniversitar/conexe, cursurile se desfasoara cu prezenta fizica in toate ... citeste toata stirea