Reabilitarea Castelului Teleki din Comlod, estimata la 51 milioane lei! Proiectul a fost depus pentru finantare din fonduri europene

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, reunit in sedinta ordinara, a aprobat proiectul "Reabilitarea Castelului Teleki Comlod" in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 7: O regiune atractiva, Obiectiv specific 5.2: Promovarea dezvoltarii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a securitatii in alte zone decat cele urbane, Actiunea: a) ... citește toată știrea