Reabilitarea DN 17 D, in Pasul Rotunda, a obtinut acordul de mediu! Ce alte investitii majore au trecut de acest pas la APM BN!

Directorul executiv Sever Roman de la Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud a prezentat in cadrul sedintei Colegiului Prefectural cateva din proiectele majore de infrastructura si nu numai care au obtinut in acest an acordul de mediu."S-a emis acord de mediu pentru modificarile/corectiile la lucrarile proiectului Reabilitare DN 17 D Beclean -Carlibaba - proiectul modificat este parte a traseului de drum care a fost avizat anterior prin Avizul Natura 2000 nr. 6 emis de Agentia