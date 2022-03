Reactia lui Marcus, taranul din Bistrita pe ogorul caruia a cazut drona. "Graul inainte de toate. Panica, dupa munca"

Un barbat din judetul Bistrita-Nasaud a sesizat autoritatile dupa ce un aparat de zbor de mici dimensiuni a cazut in apropierea casei sale Incidentul s-a petrecut in seara zilei de duminica, 13 martie, in comuna Dumitra, iar politistii bistriteni au efectuat cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 423 Cod Penal (zborul neautorizat). Dosarul penal va fi declinat catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, au anuntat reprezentantii Politiei Bistrita-Nasaud. Preotul ... citeste toata stirea