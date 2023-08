Campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romana, s-a prelungit pana la data de 25.08.2023. Astfel, cei care nu au reusit sa ajunga, vor putea sa o faca, fiind asteptati la Centrul Militar Judetean Bistrita-Nasaud.La prezentarea la Centrul Militar Judetean Bistrita-Nasaud, cetatenii interesati vor fi informati cu privire la avantajele indeplinirii seviciului militar in calitate de ... citeste toata stirea