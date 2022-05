Regizorul Radu Muntean face un film cu Tasuleasa. Tibi Useriu: Va asteptam la casting!

Se face un film!Sa va povestesc. Padurea Pedagogica este un proiect Tasuleasa Social, prin care punem in lumina principalele valori ale organizatiei noastre. Asa ca tare mult ma bucur ca padurea primeste rolul principal intr-un film in regia lui Radu Muntean, o initiativa Banca Transilvania si Tasuleasa Social impreuna cu Multimedia Est.Filmul va presupune o expeditie de doua saptamani in Muntii Calimani, unde eu voi fi un fel lider pentru un grup de copii cu varste cuprinse intre 8 si 12 ... citeste toata stirea