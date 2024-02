Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj anunta ca sunt in executie lucrari de reparatii asfaltice cu mixtura calda pe DN17, intre localitatile Muresenii Bargaului si Piatra Fantanele, comuna Tiha Bargaului.De asemenea, in cadrul lucrarilor de intretinere pe pe drumurile nationale din administrarea DRDP Cluj, au fost montati stalpi refectorizanti pe DN17, in judetul Bistrita-Nasaud.De altfel, ong. Alexandru Slavita, seful Sectiei Drumuri Nationale Bistrita, a precizat ca imediat ce ... citește toată știrea