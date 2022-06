Reparatii la case din Centrul vechi al Bistritei, prin PNRR! Fonduri europene pentru Centrul istoric, zidul Cetatii si Turnul Dogarilor

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a prezentat, in cadrul unei conferinte de presa, proiectele pe care municipalitatea le va dezvolta pentru restaurarea si conservarea patrimoniului istoric.Pentru reabilitarea caselor din Centrul vechi, Primaria Bistrita va apela la Planul National de Redresare si Rezilienta."Pe Planul National de Redresare si Rezilienta suma pe care municipalitatea poate s-o acceseze este de aproximativ 6 milioane de euro. Am solicitat ca jumatate din bani sa ... citeste toata stirea