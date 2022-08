Prefectul judetului Bistrita-Nasaud, Mica Oprea, s-a intalnit cu reprezentantii UNCHR (Agentia ONU pentru Refugiati) in vederea desfasurarii misiunii de vizitare a locatiilor destinate amplasarii taberelor mobile pentru refugiati / persoane stramutate."Alaturi de domnii subprefecti Ioan Zagreansi Decsei Atilla am primit cu drag delegatia ONU, condusa de dl. Christian Lara, ofiter senior in ... citeste toata stirea