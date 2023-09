Consiliul Judetean Bistrita-Nasaudd va institui restrictii temporare de circulatie pe drumul judetean DJ 172F, km 22+570-31+570, limita judet Cluj - Branistea - Malut - Beclean (DN17), in perioada 09.10.2023-31.12.2025. Proiectul de hotarare va fi dezbatut si supus votului consilierilor judeteni in sedinta ordinara de joi."Avand in vedere degradarile aparute la corpul drumului, ca urmare a traficului intens, pentru mentinerea drumului judetean in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii ... citeste toata stirea