Restructurarea Primariei Bistrita, in februarie! Peste 50 de angajati cumuleaza pensia cu salariul

Primarul municipiului Bistrita, Gabriel Lazany, a anuntat ca, in luna februarie, va avea loc o restructurare a schemei de personal a administratiei municipale. Acesta a mentionat ca trebuie sa treaca sase luni de la aprobarea in Consiliul Local a statului de functii si a organigramei pentru a se putea face modificari."Directorul executiv al Directiei de Infrastructura si Servicii (DIS) si-a inaintat demisia. Postul a fost scos la concurs, va aparea public in perioada urmatoare. A fost numit ... citește toată știrea