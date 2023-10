Casa Corpului Didactic Cluj in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bistrita-Nasaud si Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud a organizat atelierul"Resursele CRED: educatie deschisa, in clasa si acasa" - invatamant primar. Desfasurat la Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, acesta face parte din seria a IV-a de ateliere CRED desfasurate la nivel national, ateliere centrate pe toate tipurile de Resurse Educationale Deschise ce au fost elaborate in cadrul proiectului ... citeste toata stirea